В Кривом Роге прогремел взрыв: пострадала мирная жительница

В среду, 17 августа, жители Кривого Рога Днепропетровской области услышали взрыв. В результате происшествия пострадала мирная жительница города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал " ДніпроTV ".

По информации телеканала, в микрорайоне 5-й Заречный взорвался снаряд от ручного противотанкового гранатомета.

Жительница города получила осколочные ранения, сейчас она находится в больнице.

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По данным "Суспільного", в Кривом Роге, на балконе квартиры многоэтажки, разорвался снаряд от РПГ.

По предварительным данным, жилец квартиры привез снаряд из зоны боевых действий. Он вместе со своей матерью вышел на балкон курить, после чего произошел взрыв. Мужчина получил контузию, а женщину госпитализировали с ожогами.

В квартире также была женщина с ребенком, они не травмировались.

Сейчас на месте работают взрывотехники.