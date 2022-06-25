В Кривом Роге прозвучали взрывы: объявлена воздушная тревога

В Кривом Роге Днепропетровской области местные жители услышали взрывы. В городе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.
Жителей попросили оставаться в укрытиях. Более детальную информацию объявят позже.
Стоит отметить, что категорически запрещено проводить фото- и видеосъемку места происшествия.
Обновлено 21:10
Позже в телеграмм-канале "Днепр областной" со ссылкой на очевидцев рассказали, что над Кривым Рогом системы ПВО сбили вражескую ракету. В небе виднеется белый след.
Также добавляется, что военное командование "Восток" подтвердило сбитие ракеты.
Напомним, сегодня стало известно, что российские военные нанесли ракетный удар по Ровенской области. Пострадала гражданская инфраструктура.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.