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В Кривом Роге прозвучали взрывы: объявлена воздушная тревога

Иллюстративное фото: в Кривом Роге прозвучали взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Кривом Роге Днепропетровской области местные жители услышали взрывы. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.

Жителей попросили оставаться в укрытиях. Более детальную информацию объявят позже.

Стоит отметить, что категорически запрещено проводить фото- и видеосъемку места происшествия.

Обновлено 21:10

Позже в телеграмм-канале "Днепр областной" со ссылкой на очевидцев рассказали, что над Кривым Рогом системы ПВО сбили вражескую ракету. В небе виднеется белый след.

Также добавляется, что военное командование "Восток" подтвердило сбитие ракеты.

След от работы систем ПВО над Кривым Рогом (t.me/firsttv)

Напомним, сегодня стало известно, что российские военные нанесли ракетный удар по Ровенской области. Пострадала гражданская инфраструктура.

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Кривой РогДнепропетровская областьракетный ударВойна России против Украины