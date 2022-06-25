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У Кривому Розі пролунали вибухи: оголошено повітряну тривогу

Ілюстративне фото: у Кривому Розі пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Кривому Розі Дніпропетровської області місцеві жителі почули вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Мешканців попросили залишатися в укриттях. Більш детальну інформацію оголосять згодом.

Варто зазначити, що категорично заборонено проводити фото- та відеозйомку місця події.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російські військові завдали ракетного удару по Рівненській області. Постраждала громадянська інфраструктура.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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