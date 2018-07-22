У Кривому Розі пройшов Марш рівності
Марш в підтримку ЛГБТ-спільноти пройшов без ексцесів
У Кривому Розі (Дніпропетровська область) сьогодні, 22 липня пройшов Марш рівності в підтримку ЛГБТ-спільноти, в якому взяли участь близько 30 осіб. Про це повідомляє місцеве видання "Перший криворізький".
Як повідомляється, марш стартував о 9 ранку в районі Піонера і пройшов по проїжджій частині біля зупинки 9-а міська лікарня.
Учасники тримали райдужні прапори ЛГБТ-спільноти.
Для охорони правопорядку в місті збільшили кількість чергових поліцейських.
Зазначається, що після завершення акції учасники та учасниці сіли в автобус, який відвіз їх у безпечне місце.
Разом з тим, за інформацією місцевого видання 0564, деякі з учасників частково прикрили особи.
Також видання зазначає, що загальна довжина маршруту учасників склала близько 100 м.
Демонстрація пройшла без ексцесів.
Нагадаємо, раніше, 17 червня, у Києві відбувся Марш рівності Київпрайд-2018 в підтримку ЛГБТ-спільноти.
Як повідомлялося, у Марші рівності взяли участь понад 5 тисяч осіб.
В ході маршу в голові колони виникали невеликі сутички між противниками акції та правоохоронцями, однак вони швидко вичерпувалися, так як поліція своєчасно відтісняла супротивників, які намагалися перешкодити проведенню акції, за периметр колони.