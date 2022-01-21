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В Кривом Роге произошло землетрясение

Автор: Ольга Белей

В Днепропетровской области в районе Кривого Рога 21 января было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3. По классификации землетрясение относится к ощутимым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.

"Источник землетрясения находится на территории Днепропетровской области в районе Кривого Рога, на глубине 5 км. По классификации землетрясение относится к ощутимым, чувствуется немногими людьми, находящимися внутри помещения, под открытым небом - только в благоприятных условиях. Колебания сходны с сотрясением, образованным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, чуть посильнее - на верхних этажах", - говорится в сообщении центра.

Землетрясение зарегистрировали в 06:17:15 по киевскому времени.

На территории Днепропетровской области наиболее мощные землетрясения зарегистрированы 29 июля 2017 года и 23 июня 2013 года с магнитудами 4,1 и 4,5 соответственно.

Напомним, 16 января в Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 балла. При этом подземные толчки ощущались на территории Одесской области.

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Землетрясение