У Кривому Розі стався землетрус

У Дніпропетровській області в районі Кривого Рогу 21 січня було зафіксовано землетрус магнітудою 3,3. За класифікацією землетрус відноситься до відчутних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

"Джерело землетрусу знаходиться на території Дніпропетровської області в районі м. Кривий Ріг, на глибині 5 км. За класифікацією землетрус відноситься до відчутних, відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення, під відкритим небом - тільки в сприятливих умовах. Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше - на верхніх поверхах", - йдеться в повідомленні Центру.

Землетрус зареєстрували о 06:17:15 за київським часом.

На території Дніпропетровської області найбільш потужні землетруси зареєстровані 29 липня 2017 року і 23 червня 2013 року з магнітудами 4,1 і 4,5 відповідно.