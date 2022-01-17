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Румынию всколыхнуло землетрясение: толчки ощутили в Одесской области

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Одесская область, Понедельник 17 января 2022 08:12
Румынию всколыхнуло землетрясение: толчки ощутили в Одесской области Фото: землетрясение в Румынии ощущалось в Одесской области (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 балла. При этом подземные толчки ощущались на территории Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Главного центра специального контроля.

"16 января на территории Румынии (район гор Вранча, 125 км от границы с Украиной, на глубине 130 км) зафиксирован подземный толчок магнитудой 4,4", - говорится в сообщении.

По информации сейсмологов, землетрясение распространилось на территорию Одесской области (Измаильский район), однако негативных последствий в результате толчков не было зафиксировано.

Вместе с тем обращений от граждан к спасателям также не поступало.

Напомним, недавно на Закарпатье два дня подряд фиксировали землетрясение. Так, 14 января магнитуда подземных толчков составила 1,3 балла по шкале Рихтера, а днем ранее - 1,5.

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