Румынию всколыхнуло землетрясение: толчки ощутили в Одесской области

В Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 балла. При этом подземные толчки ощущались на территории Одесской области.

"16 января на территории Румынии (район гор Вранча, 125 км от границы с Украиной, на глубине 130 км) зафиксирован подземный толчок магнитудой 4,4", - говорится в сообщении.

По информации сейсмологов, землетрясение распространилось на территорию Одесской области (Измаильский район), однако негативных последствий в результате толчков не было зафиксировано.

Вместе с тем обращений от граждан к спасателям также не поступало.