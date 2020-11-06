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В Кировоградской области на шахте от удара ковша погиб человек

Кировоградская область, Пятница 06 ноября 2020 09:40
В Кировоградской области на шахте от удара ковша погиб человек
Фото: шахта (nfuel.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

В поселке городского типа Смолино Кировоградской области на шахте во время проведения ремонтных работ погиб человек. Еще один человек получил травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, инцидент произошел на шахте государственного предприятия "Смолинская".

"На горизонте 640 м во время проведения ремонтных работ, в результате удара ковша погиб человек, еще 1 человек пострадал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели подняли на поверхность травмированного, а также тело погибшего. Для этого от ГСЧС привлекали 12 спасателей личного состава и 2 единицы техники.

В настоящее время шахта работает в штатном режиме.

Напомним, ранее в Луганской области на шахте "Новодружеска" произошел обвал, в результате чего погиб горняк. Тогда правоохранители открыли уголовное производство.

Кроме того, в Луганской области произошел обвал на шахте "Привольнянская" в Лисичанске, из-за чего тогда один шахтер погиб и еще один получил травмы.

Также обвал произошел на шахте "Южнодонбасская №1" в поселке Угледар Донецкой, вследствие чего погиб один горняк.

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