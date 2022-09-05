У Кривому Розі пролунали вибухи

У Кривому Розі були чутні звуки, схожі на вибухи, у понеділок, 5 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначимо, що в Дніпропетровській області не оголошували повітряну тривогу. Місцеві Telegram-канали пишуть, що у будинках, які знаходяться поряд з епіцентром вибуху, вибило шибки від вибухової хвилі. Окрім того, за інформацією ЗМІ, окупанти обстріляли околиці міста із ЗРК С-300. Повідомляється, що атаку вели з тимчасово окупованої Херсонської області. Оновлено Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук підтвердив обстріл окупантами Криворізького району. "Ввечорі, приблизно о 19 годині, ворог наніс два ракетних удари по Криворізькому району. Наслідки з'ясовуються", - написав він.