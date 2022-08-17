UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Кривом Роге прогремел взрыв: пострадала мирная жительница

Иллюстративное фото: в Кривом Роге прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В среду, 17 августа, жители Кривого Рога Днепропетровской области услышали взрыв. В результате происшествия пострадала мирная жительница города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "ДніпроTV".

По информации телеканала, в микрорайоне 5-й Заречный взорвался снаряд от ручного противотанкового гранатомета.

Жительница города получила осколочные ранения, сейчас она находится в больнице.

Обновлено

По данным "Суспільного", в Кривом Роге, на балконе квартиры многоэтажки, разорвался снаряд от РПГ.

По предварительным данным, жилец квартиры привез снаряд из зоны боевых действий. Он вместе со своей матерью вышел на балкон курить, после чего произошел взрыв. Мужчина получил контузию, а женщину госпитализировали с ожогами.

В квартире также была женщина с ребенком, они не травмировались.

Сейчас на месте работают взрывотехники.

Напомним, ранее стало известно, что в среду, 17 августа, днем россияне обстреляли деревню в Эсманской громаде Сумской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой РогВзрыв