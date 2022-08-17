RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Кривому Розі прогримів вибух: постраждала мирна мешканка

Ілюстративне фото: у Кривому Розі пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У середу, 17 серпня, жителі Кривого Рогу Дніпропетровської області почули вибух. В результаті події постраждала мирна мешканка міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "ДніпроTV".

За інформацією телеканалу, в мікрорайоні 5-й Зарічний вибухнув снаряд від ручного протитанкового гранатомета.

Мешканка міста отримала осколкові поранення, зараз вона перебуває в лікарні.

Оновлено

За даними "Суспільного", у Кривому Розі, на балконі квартири багатоповерхівки, розірвався снаряд від РПГ.

За попередніми даними, мешканець квартири привіз снаряд із зони бойових дій. Він разом зі своєю матір`ю вийшов на балкон курити, після чого стався вибух. Чоловік отримав контузію, а жінку госпіталізували з опіками.

У квартирі також перебували жінка з дитиною, вони не травмувалися.

Зараз на місці працюють вибухотехніки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у середу, 17 серпня, вдень росіяни обстріляли село в Есманській громаді Сумської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий РігВибух