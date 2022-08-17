У Кривому Розі прогримів вибух: постраждала мирна мешканка

У середу, 17 серпня, жителі Кривого Рогу Дніпропетровської області почули вибух. В результаті події постраждала мирна мешканка міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "ДніпроTV".
За інформацією телеканалу, в мікрорайоні 5-й Зарічний вибухнув снаряд від ручного протитанкового гранатомета.
Мешканка міста отримала осколкові поранення, зараз вона перебуває в лікарні.
За даними "Суспільного", у Кривому Розі, на балконі квартири багатоповерхівки, розірвався снаряд від РПГ.
За попередніми даними, мешканець квартири привіз снаряд із зони бойових дій. Він разом зі своєю матір`ю вийшов на балкон курити, після чого стався вибух. Чоловік отримав контузію, а жінку госпіталізували з опіками.
У квартирі також перебували жінка з дитиною, вони не травмувалися.
Зараз на місці працюють вибухотехніки.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у середу, 17 серпня, вдень росіяни обстріляли село в Есманській громаді Сумської області.
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