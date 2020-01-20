У Кривому Розі пошкодили пам'ятник жертвам Голокосту, відкрито справу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція встановлює причетних до злочину

У Кривому Розі поліція відкрила справу за фактом пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції в Дніпропетровській області.

У поліції зазначили, що про пошкодження пам'ятника в Центрально-міському районі Кривого Рогу повідомили місцеві жителі 19 січня.

"Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину, а також затримання причетних до його скоєння осіб", - повідомили в поліції.

За даним фактом порушено справу за ст.194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні один з найнижчих рівнів антисемітизму в Європі. При цьому президент зазначив, що в Україні, як і скрізь у світі, зараз і в минулому, є певний відсоток людей, які "не бачать нікого, крім своєї нації".

Також РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ Ізраїлю виступило із засудженням вшанування ідеологів Українського національного руху, які, за їх твердженням, відповідальні за вбивство євреїв під час Голокосту. Український МЗС назвав безпідставними звинувачення України в антисемітизмі з боку Ізраїлю.