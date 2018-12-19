В Кривом Роге перекрывали дорогу из-за отсутствия отопления

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Два жилых дома в Кривом Роге до сих пор не получают тепла

В Кривом Роге в среду, 19 декабря, жители двух домов вышли на митинг и перекрыли дорогу через отсутствие отопления в квартирах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "5 канал".

Жители города говорят, что батареи в их квартирах холодные уже несколько недель. Поэтому они вышли в центр города и на час перекрыли дорогу.

"В квартирах очень холодно, дети болеют. Ни одна служба не может взять на себя ответственность и навести порядок с отоплением. Батареи буквально ну 30 градусов, не выше, очень холодно. Людям нет разницы, что на улице стоять, что дома замерзать. Поэтому люди вышли на улицу, другого выхода у нас уже нет", - рассказал местный житель Евгений.

У поставщика говорят, что тепломагистрали подтапливает холодная вода. Коммуникации, на которых произошел порыв, принадлежащих горводоканалу. К водоканалу теплопоставщик уже обратился, но ответа пока не получил.

"Участок трассы теплоцентрали от дома 30 до дома 34 по улице Мусоргского затоплен водой другого предприятия. Проведение полного обследования и обеспечение жителей указанных домов качественной услугой возможно только после устранения подтопления нашего участка трассы", - пояснила специалист по связям с общественностью предприятия "Теплоцентраль" Елена Фоменко.

Напомним, 13 декабря 2018 в Харькове 107 домов остались без тепла из-за аварии на улице Академика Проскуры.