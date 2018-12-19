У Кривому Розі перекривали дорогу через відсутність опалення

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Два житлових будинки у Кривому Розі досі не отримують тепла

У Кривому Розі у середу, 19 грудня, мешканці двох будинків вийшли на мітинг та перекрили дорогу через відсутність опалення у квартирах. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "5 канал".

Мешканці міста кажуть, що батареї у їх квартирах холодні вже кілька тижнів. Тому вони вийшли у центр міста і на годину перекрили дорогу.

"У квартирах дуже холодно, діти хворіють. Жодна служба не може взяти на себе відповідальність і навести порядок з опаленням. Батареї буквально ну 30 градусів, не вище, дуже холодно. Людям немає різниці, що на вулиці стояти, що вдома замерзати. Тому люди вийшли на вулицю, іншого виходу у нас вже немає", - розповів місцевий мешканець Євген.

У постачальника кажуть, що тепломагістралі підтоплює холодна вода. Комунікації, на яких стався порив, належать міськводоканалу. До водоканалу теплопостачальник вже звернувся, але відповіді поки не отримав.

"Ділянка траси теплоцентралі від будинку 30 до будинку 34 по вулиці Мусоргського затоплено водою іншого підприємства. Проведення повного обстеження та забезпечення мешканців зазначених будинків якісною послугою можливо лише після усунення підтоплення нашої ділянки траси", - пояснила фахівець зі зв’язків з громадськістю підприємства "Теплоцентраль" Олена Фоменко.

Нагадаємо, 13 грудня 2018 у Харкові 107 будинків залишися без тепла через аварію на вулиці Академіка Проскури.