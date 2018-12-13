В Харькове более 100 домов остались без тепла из-за аварии

Иллюстративное фото (УНИАН)

Теплоснабжение коммунальщики планируют возобновить в 18:00

В Харькове 107 домов остались без тепла из-за аварии на улице Академика Проскуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "UA: Харьков".

Указано, что соответствующую информацию сообщила пресс-секретарь "Харьковских тепловых сетей" Татьяна Чуйкова.

"107 домов остались без тепла из-за аварии на улице Академика Проскуры... Дефект образовался в надземном (воздушном) трубопроводе диаметром 530 мм, идущем от котельной завода "Хартрон", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Чуйковой, теплоснабжение коммунальщики планируют восстановить сегодня в 18:00.

Напомним, во Львове 11 декабря 2018 года из-за аварии на теплосети без отопления остались 55 домов. Кроме того, была прекращена подача горячей воды в 12 домов.

Как писало РБК-Украина ранее, в Киеве утром во вторник, 11 декабря, отключили холодную воду на четырех улицах из-за аварии на сетях водоснабжения.

Добавим, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 10 декабря изменила тарифы на производство тепла для 18 производителей теплоэнергии.