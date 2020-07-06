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В Кривом Роге провели масштабную спецоперацию: 10 задержанных наркодилеров

Новости » Происшествия     06.07.2020 - 15:35
В Кривом Роге провели масштабную спецоперацию: 10 задержанных наркодилеров
Фото: изъятые наркотики и деньги (npu.gov.ua)

Злоумышленники через закладки продавали наркотики по всему городу

В Кривом Роге силовики объявили масштабную спецоперацию по пресечению деятельности наркодилеров, которые действовали на территории города. Их месячных доход от продажи наркотических средств составлял около полутора миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, в состав группы входило семь местных жителей в возрасте от 20 до 53 лет. Они сбывали "продукцию" через интернет на территории города.

"В рамках отработки города в сфере противодействия наркопреступности в течение суток 4 июля полицейские провели всего более сорока санкционированных обысков и задержали 10 человек. По результатам обысков изъято наркосодержащие лекарственные препараты, метамфетамин, каннабис, опий, травматический пистолет, патроны, технику и денежные средства", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что четверо из них ранее судимы за совершение аналогичных преступлений. Установлено, что между самими злоумышленники было четко разделены полномочия: одни отвечали за изготовление, диспетчер координировал заказ, а другие непосредственно занимались сбытом путем закладок и через Интернет.

"Сегодня шестерым из них избрана мера пресечения содержание под стражей, еще одному избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Предварительно установлено, что ежемесячно члены группы получали незаконную прибыль в размере около полутора миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Во время обысков у фигурантов дела изъяли метадон, каннабис, опий ацетилированный, ангидрид, мобильные телефоны, банковские карты и деньги, полученные от сбыта наркотиков.

Сейчас правоохранители продолжают работу, направленную на установление места нахождения и документирования преступной деятельности других участников преступной группировки на территории города.

В этот же день сотрудники Криворожского отдела полиции в одной из аптек в Металлургическом районе провели санкционированный судом обыск. В ходе мероприятия изъяли 2000 таблеток, 20 ампул, в состав которых входит псевдоэфедрин и почти 22 тыс. Гривен полученные от продажи препаратов.

В тот же день правоохранители Терновского отделения полиции с участием полка полиции особого назначения провели ряд обысков по месту жительства подозреваемых в сбыте наркотиков.

В ходе мероприятия изъяли каннабис, порошкообразное вещество похожее на метамфетамин, патроны, мобильные телефоны и деньги.

По этим фактам открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 307 (сбыт наркотических веществ) и ч. 1 ст. 320 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).

Напомним, ранее СБУ в Запорожье задержала организаторов наркотрафика с миллионным оборотом.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Кривой Рогнаркотики
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