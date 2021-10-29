В Кривом Роге начали капремонт крупнейшего детского сада

"Создаем в регионе современные условия для воспитания малышей. В этом году открыли возведенный "с нуля" детсад в Покрове. В настоящее время ремонтники приводят в порядок заведения в Чкалово и Павлополье. Стартовали масштабные работы и в Кривом Роге", - отметил первый замглавы Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.

Детский сад "Ромашка" был открыт 40 лет назад и с тех пор капитально не ремонтировался. Поэтому некоторые помещения стояли закрытыми, и работало 10 групп вместо 13-ти.

В ходе ремонта обновят все - от коммуникаций до интерьеров. Фасад и кровлю утеплят и установят новые батареи с высокой теплоотдачей. Во внутренних помещениях будет проточная вентиляция, которая обеспечит чистый воздух, и огнестойкие окна для большей безопасности. На крыльце появятся разноцветные веранды.

В садике создадут сенсорную комнату для активных игр и отдыха. В светлой зоне будет дождь из диодных лампочек, мягкий бассейн с пластиковыми шариками и разноцветные пуфы. В темной зоне установят проектор, подсвечивающий стены и потолок звездочками и фигурками.

По словам методистки сада Натальи Эйчес, такая расслабленная атмосфера позволит легче работать с детьми психологу, дефектологу и логопеду.