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У Кривому Розі почали капремонт найбільшого дитячого садка

Автор: Наталія Гурковська

У Кривому Розі за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" почали реконструкцію найбільшого в Центрально-Міському районі дитячого садка. Він стане енергоефективним і зможе прийняти 210 малюків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

"Створюємо в регіоні сучасні умови для виховання малюків. Цьогоріч відкрили зведений "з нуля" дитсадок у Покрові. Нині ремонтники приводять до ладу заклади у Чкаловому та Павлопіллі. Стартували масштабні роботи і у Кривому Розі", - зазначив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.

Дитячий садок "Ромашка" був відкритий 40 років тому, і відтоді капітально не ремонтувався. Через те деякі приміщення стояли зачиненими і працювало 10 груп замість 13-ти.

В ході ремонту оновлять все - від комунікацій до інтер’єрів. Фасад і покрівлю утеплять і встановлять нові батареї з високою тепловіддачею. У внутрішніх приміщеннях буде проточна вентиляція, що забезпечить чисте повітря, та вогнестійкі вікна для більшої безпеки. На ганках з’являться різнокольорові веранди.

У садочку створять сенсорну кімнату для активних ігор і відпочинку. У світлій зоні буде "дощ" із діодних лампочок, м’який "басейн" з пластиковими кульками та різнокольорові пуфи. У темній зоні встановлять проєктор, який підсвічуватиме стіни і стелю зірочками і фігурками.

За словами методистки садка Наталії Ейчес, така розслаблена атмосфера дозволить легше працювати із дітьми психологу, дефектологу і логопеду.

Як повідомляв голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, в області також будують сьомий груповий дім для дітей-сиріт.

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Велике будівництво