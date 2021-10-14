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В Днепропетровской области стартовало строительство седьмого группового дома для сирот

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Днепр, Четверг 14 октября 2021 10:45
В Днепропетровской области стартовало строительство седьмого группового дома для сирот Фото: в Днепропетровской области стартовало строительство седьмого группового дома для сирот (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Вакулово Днепропетровской области стартовали работы по строительству малого группового дома для детей-сирот Криворожского района. Здание возведут и обустроят по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко.

"Воплощаем новые стандарты в воспитании сирот и детей, лишенных родительской опеки. В разных уголках области возводим малые групповые дома. Обстановка в домах максимально приближена к домашней. Чтобы малышам было комфортно и уютно", - прокомментировал глава области Валентин Резниченко.

Одноэтажное здание возводят недалеко от школы, рядом с новой амбулаторией. Внутри обустроят 5 спален. Игровую, гостиную, столовую и кухню объединят в большую комнату-студию. Фасад и кровлю дома утеплят, а снаружи смонтируют террасу, где летом можно будет завтракать, обедать или отдыхать. Рядом с домом обустроят двор с клумбами, где будет расположена детская площадка для активных игр.

Всего в доме смогут жить 10 детей в возрасте от 3 до 18 лет. Они будут посещать сельские детсад и школу.

В данный момент подрядчики обустраивают фундамент строения, а также подготавливают котлован для заливки бетоном.

Кроме дома в Вакулово, на Днепропетровщине уже построены 6 подобных объектов для детей-сирот: в Богдановке, Каменском, Петриковке, Покрове, Раевке и Соленом.

Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что в Днепропетровской области начали строить второй детсад-подкову.

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