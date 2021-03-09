В Кривом Роге на комбинате автомобиль столкнулся с поездом: пострадали работники

Пять рабочих пострадало в результате дорожно-транспортного происшествия на территории Северного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге. Двое госпитализированы

По его словам, ДТП произошло на территории предприятия в результате столкновения грузовика, который вез рабочих со смены, и грузового поезда.

Как сообщил Токовенко, трое работников госпитализированы в городскую больницу №2.

"По предварительным данным, причиной аварии стали отсутствие освещения железнодорожного переезда и неисправность сигнализации", - сказал Токовенко.