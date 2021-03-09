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В Кривом Роге на комбинате автомобиль столкнулся с поездом: пострадали работники

Новина українською → Кривой Рог, Вторник 09 марта 2021 01:33
В Кривом Роге на комбинате автомобиль столкнулся с поездом: пострадали работники Фото: ДТП в Кривом Роге (0564.ua)
Автор: Артур Родивилов

Пять рабочих пострадало в результате дорожно-транспортного происшествия на территории Северного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге. Двое госпитализированы

Об этом сообщил руководитель областной организации Всеукраинского профсоюза "Свобода труда" Игорь Токовенко.

По его словам, ДТП произошло на территории предприятия в результате столкновения грузовика, который вез рабочих со смены, и грузового поезда.

Как сообщил Токовенко, трое работников госпитализированы в городскую больницу №2.

В Кривом Роге на комбинате автомобиль столкнулся с поездом: пострадали работники

"По предварительным данным, причиной аварии стали отсутствие освещения железнодорожного переезда и неисправность сигнализации", - сказал Токовенко.

Напомним, 17 февраля в Киеве на железнодорожном переезде произошло столкновение товарного поезда с автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир легковушки погиб.

В конце января во Львовской области произошла ДТП между маршруткой и поездом. Тогда в результате аварии скончался один из пассажиров маршрутки.

Также сообщалось, что в начале февраля под Днепром с рельсов сошли восемь вагонов грузового поезда.

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