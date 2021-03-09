У Кривому Розі на комбінаті автомобіль зіткнувся з потягом: постраждали працівники
П'ять працівників постраждали унаслідок дорожньо-транспортної пригоди на території Північного гірничо-збагачувального комбінату в Кривому Розі. Двоє госпіталізовані
Про це повідомив керівник обласної організації Всеукраїнської профспілки "Свобода праці" Ігор Токовенко.
За його словами, ДТП сталася на території підприємства внаслідок зіткнення вантажівки, який віз робітників зі зміни, та вантажного поїзда.
Як повідомив Токовенко, троє працівників госпіталізовані в міську лікарню №2.
"За попередніми даними, причиною аварії стали відсутність освітлення залізничного переїзду і несправність сигналізації", - сказав Токовенко.
Нагадаємо, 17 лютого в Києві на залізничному переїзді сталося зіткнення товарного поїзда з автомобілем. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажир легковика загинув.
У кінці січня у Львівській області сталася ДТП між маршруткою і поїздом. Тоді унаслідок аварії помер один з пасажирів маршрутки.
Також повідомлялося, що на початку лютого під Дніпром з рейок зійшли вісім вагонів вантажного поїзда.