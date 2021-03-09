У Кривому Розі на комбінаті автомобіль зіткнувся з потягом: постраждали працівники

П'ять працівників постраждали унаслідок дорожньо-транспортної пригоди на території Північного гірничо-збагачувального комбінату в Кривому Розі. Двоє госпіталізовані

За його словами, ДТП сталася на території підприємства внаслідок зіткнення вантажівки, який віз робітників зі зміни, та вантажного поїзда.

Як повідомив Токовенко, троє працівників госпіталізовані в міську лікарню №2.

"За попередніми даними, причиною аварії стали відсутність освітлення залізничного переїзду і несправність сигналізації", - сказав Токовенко.