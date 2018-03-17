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В Кривом Роге избили замглавы одной из партий

НовостиПроисшествия    17.03.2018 - 11:52
Фото: Сеогей Мокряков (facebook.com kr.sylalyudey)
Фото: Сеогей Мокряков (facebook.com kr.sylalyudey)

В Кривом Роге совершено покушение на замглавы ЦКРК партии "Сила Людей" 

В Кривом Роге совершено покушение на заместителя председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии (ЦКРК) партии "Сила Людей" Сергея Мокрякова. Об этом сообщает пресс-служба политсилы в Facebook.

"Вечером 16 марта возле дома был жестоко избит известный общественный деятель, соучредитель "Силы Людей" Кривого Рога Сергей Мокряков. Недавно Сергей занял должность заместителя председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии - одного из руководящих органов партии, при этом не оставляя активной общественной деятельности в Кривом Роге, где он известен острой и сокрушительной критикой действующей власти", - говорится в сообщении.

Согласно информации партии, нападавших было минимум четверо, атаковали сзади, били тяжелым предметом, а затем ногами. Сообщается, что ни попытки ограбить, ни выдвинуть какие-то требования не было.

Указано, что сейчас Мокряков находится в больнице. Ему диагностировано сотрясение мозга, черепно-мозговые травмы, многочисленные ушибы, сломан палец. Жизни Мокрякова, по словам врачей, ничего не угрожает.

По мнению депутата горсовета Светланы Совы, эта ситуация точно связана с его общественной и политической деятельностью.

 

Скоєно замах на заступника голови ЦКРК партії «Сила Людей» Сергія Мокрякова Увечері 16 березня неподалік будинку було...

Опубліковано СИЛА ЛЮДЕЙ Кривий Ріг 17 березень 2018 р.

Напомним, 9 марта на акции протеста против застройки в Киеве избили до потери создания члена ВО "Свобода" Юрия Левченко.

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Теги: Кривой Рог, избиение
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