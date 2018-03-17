У Кривому Розі побили заступника голови однієї з партій

У Кривому Розі скоєно замах на заступника голови Центральної контрольно-ревізійної комісії (ЦКРК) партії "Сила Людей" Сергія Мокрякова. Про це повідомляє прес-служба політсили в Facebook.

"Увечері 16 березня біля будинку був жорстоко побитий відомий громадський діяч, співзасновник "Сили Людей" Кривого Рогу Сергій Мокряков. Нещодавно Сергій обійняв посаду заступника голови Центральної контрольно-ревізійної комісії - одного з керівних органів партії, при цьому не залишаючи активної громадської діяльності в Кривому Розі, де він відомий гострою і нищівною критикою чинної влади", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією партії, нападників було мінімум четверо, атакували ззаду, били важким предметом, а потім ногами. Повідомляється, що ні спроби пограбувати, ні висунути якісь вимоги не було.

Зазначено, що зараз Мокряков знаходиться в лікарні. Йому діагностовано струс мозку, черепно-мозкові травми, численні забої, зламаний палець. Життю Мокрякова, за словами лікарів, нічого не загрожує.

На думку депутата міськради Світлани Сови, ця ситуація пов'язана з його громадською та політичною діяльністю.

Скоєно замах на заступника голови ЦКРК партії «Сила Людей» Сергія Мокрякова Увечері 16 березня неподалік будинку було... Опубліковано СИЛА ЛЮДЕЙ Кривий Ріг 17 березень 2018 р.

Нагадаємо, 9 березня на акції протесту проти забудови в Київі побили до втрати ствідомості члена ВО "Свобода" Юрія Левченка.