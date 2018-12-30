В Ровенской обл. суд оправдал экс-замглавы ОГА, пойманного на крупной взятке

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Однако, Пустовита признали виновным в мошенничестве

Дубенский районный суд вчера, 29 декабря, оправдал экс-замглавы Ровенской ОГА Тараса Пустовита, подозреваемого в вымогательстве и получении 609 тыс. грн. взятки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Четвертая власть".

Однако, как сообщается, его признали виновным в мошенничестве.

Суд постановил признать Пустовита виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 УК и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

"На основании ст.75 УК, освободить Пустовита от отбывания наказания с установлением испытательного срока в два года", - говорится в постановлении суда.

В постановлении суда указано, что суд не получил стопроцентных доказательств, что Пустовит требовал взятку и имел влияние на решение конкурсной комиссии по перевозкам, за которое якобы и требовал деньги.

"Квалификация преступления по ч.2 ст.368 УК (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом - авт.) была ошибочной. Суд ... переквалифицировал преступление, смягчив положение обвиняемого", - заявила судья.

По решению суда, Пустовит виновен в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 УК (совершение законченного покушения на завладение средствами, имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), что нанесло ущерб потерпевшему).

Отмечается, что решая вопрос о наказании, судья учитывала тяжесть преступления, а также характеристики Пустовита и состояние его здоровья.

Напомним, январе 2015 года СБУ задержала на взятке замглавы Ровенской ОГА.

20 февраля 2015 года прокуратура Ровенской области передала в суд обвинительный акт в отношении зампредседателя Ровенской областной государственной администрации по факту получения взятки.