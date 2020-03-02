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У Кривому Розі на ходу загорівся автобус, постраждали дві людини

Новини » Надзвичайні події     02.03.2020 - 09:04
У Кривому Розі на ходу загорівся автобус, постраждали дві людини
Ілюстративне фото (dsns.rivne)

У результаті загоряння водій та пасажир отримали термічні опіки рук та обличчя

У Кривому Розі під час руху в салоні службового автобуса ЛАЗ виникла пожежа, в результаті чого дві людини отримали опіки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що інцидент стався на мікрорайоні 5 Зарічний Покровського району міста. Усередині автобуса знаходився водій і три пасажири, які самостійно залишили транспортний засіб до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. У результаті загоряння водій та пасажир отримали термічні опіки рук та обличчя.

Нагадаємо, у селі Овадне (Волинська область) згорів автомобіль священика ПЦУ, поліція попередньо кваліфікувала подію як умисне знищення майна. Попередньо слідчі кваліфікують подію за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

РБК-Україна писало, що в ніч на 30 січня у Львові невідомий підпалив "Міцубісі Кольт" журналістки біля її будинку. Поліція відкрила кримінальну справу за фактом підпалу авто місцевої журналістки. Повідомлялося, що правоохоронці перевіряє версію підпалу через професійну діяльність.

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