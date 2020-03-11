ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Днепропетровской области в пожаре погиб ребенок, еще двое детей госпитализированы

Новости » Происшествия     11.03.2020 - 08:41
В Днепропетровской области в пожаре погиб ребенок, еще двое детей госпитализированы
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Погиб ребенок в возрасте 6 лет

В Днепропетровской области в городе Верховцево в пожаре погиб ребенок, еще двое детей госпитализированы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, погиб ребенок в возрасте 6 лет и еще два ребенка в возрасте 4 лет и 1 год госпитализированы.

"Огнем повреждены вещи домашнего обихода на площади 2 м.кв. Подразделения ГСЧС не привлекались. Предварительная причина - детская шалость с огнем", - говорится в сообщении.

Напомним, в Черновицкой области в результате пожара погибли четыре человека, среди них трое детей.

РБК-Украина писало, что в конце февраля произошел пожар в частном доме в Волынской области. Тогда погибли двое детей 2014 и 2017 года.

Также в Киеве на улице Набережно-Корчеватской в результате пожара в люке теплотрассы погибли трое людей. Причиной пожара стал загоревшийся мусор.

Кроме этого сообщалось, что на днях в Одессе произошел пожар в жилом многоэтажном доме. В результате пожара эвакуировали более 40 человек. При этом одна женщина пострадала.

Вблизи Марьинки произошел пожар из-за обстрела боевиков Обвиненному в убийстве Мамчура агенту ФСБ вынесли приговор
Новости Украины Днепрпожарпреступления
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь