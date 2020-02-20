В Кривом Роге чиновники присвоили 29 млн грн, выделенных на ремонт дорог

В Кривом Роге правоохранители разоблачили должностных лиц, которые присвоили почти 29 млн грн, выделенных из городского бюджета для капитального ремонта дороги в город. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что в среду, 19 февраля, в рамках уголовного производства следователи Криворожского отдела полиции совместно с сотрудниками Криворожской городской прокуратуры № 3, СБУ и полка полиции особого назначения провели ряд обысков на территории предприятия по ремонту дорог.

В ходе обысков правоохранители изъяли документацию и другие вещественные доказательства. Также была проведена экспертиза, выводы которой подтверждают, что работы выполнены некачественно. Асфальтобетонное покрытие не соответствует нормам ГОСТа.

"Генеральному директору предприятия, которое занималось ремонтом дороги, сообщается о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)", - рассказали в полиции.

Напомним, ранее полиция разоблачила схему хищения 355 тысяч гривен на стратегическом предприятии "Николаевский бронетанковый завод".

Также РБК-Украина писало, что директора одного из предприятий Волынской области разоблачили на хищениях 6,2 млн гривен бюджетных средств при строительстве казарм Вооруженных сил Украины (ВСУ).