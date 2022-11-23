Кривий Ріг повністю без світла. Гірників, що застрягли, намагаються вивести з шахт

За його словами, у Кривому Розі задіяно екстрений план на випадок повного знеструмлення. Водозабори, насосні станції, малі котельні та лікарні переведено на генератори.

"Великі котельні, які живляться від високовольтних ліній, на генераторах працювати не можуть. Люди з метро вже виведені. Розпочато рятувальну операцію з підйому шахтарів з шахт", - зазначив Вілкул.

Він також закликав керівництво підприємств усіх форм власності та бізнес відпустити працівників по домівках, а також допомогти з їхнім розвезенням, оскільки електротранспорт не працює.