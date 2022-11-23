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Кривий Ріг повністю без світла. Гірників, що застрягли, намагаються вивести з шахт

Фото: начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул (Віталій Носач-РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Станом на 16:00 повністю знеструмлено Кривий Ріг. Почалася рятувальна операція з підйому гірників з шахт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника міської військової адміністрації Олександра Вілкула.

За його словами, у Кривому Розі задіяно екстрений план на випадок повного знеструмлення. Водозабори, насосні станції, малі котельні та лікарні переведено на генератори.

"Великі котельні, які живляться від високовольтних ліній, на генераторах працювати не можуть. Люди з метро вже виведені. Розпочато рятувальну операцію з підйому шахтарів з шахт", - зазначив Вілкул.

Він також закликав керівництво підприємств усіх форм власності та бізнес відпустити працівників по домівках, а також допомогти з їхнім розвезенням, оскільки електротранспорт не працює.

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішніх ударів у багатьох областях України перебої зі світлом. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна .

Також повідомляється, що у Києві повністю припинено водопостачання .

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