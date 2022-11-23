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Кривой Рог полностью без света. Застрявших горняков пытаются вывести из шахт

Фото: начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул (Виталий Носач-РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

По состоянию на 16:00 полностью обесточен Кривой Рог. Началась спасательная операция по подъему горняков из шахт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника городской военной администрации Александра Вилкула.

По его словам, в Кривом Роге задействован экстренный план на случай полного обесточивания. Водозаборы, насосные станции, малые котельные и больницы переведены на генераторы.

"Большие котельные, питающиеся от высоковольтных линий, на генераторах работать не могут. Люди из метро уже выведены. Начата спасательная операция по подъему шахтеров из шахт", - отметил Вилкул.

Он также призвал руководство предприятий всех форм собственности и бизнес отпустить работников по домам, а также помочь с их развозкой, поскольку электротранспорт не работает.

Напомним, в результате сегодняшних ударов во многих областях Украины перебои со светом. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Также сообщается, что в Киеве полностью прекращено водоснабжение.

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Кривой Рогвідключеня світларакетный удар