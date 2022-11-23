Кривой Рог полностью без света. Застрявших горняков пытаются вывести из шахт

По его словам, в Кривом Роге задействован экстренный план на случай полного обесточивания. Водозаборы, насосные станции, малые котельные и больницы переведены на генераторы.

"Большие котельные, питающиеся от высоковольтных линий, на генераторах работать не могут. Люди из метро уже выведены. Начата спасательная операция по подъему шахтеров из шахт", - отметил Вилкул.

Он также призвал руководство предприятий всех форм собственности и бизнес отпустить работников по домам, а также помочь с их развозкой, поскольку электротранспорт не работает.