Кривий Ріг після обстрілу: як виглядає місце ракетного удару (фото, відео)

Російська ракета "Іскандер-М" була споряджена касетними частинами. Вона розрахована на ураження більшої площі та більшої кількості людей. Ракета вибухнула у повітрі над житловим масивом у Кривому Розі.

Як зазначає місцева влада, пошкоджені 34 багатоквартирні будинки, шість навчальних закладів, магазини, об'єкти бізнесу та інфраструктури, автомобілі.

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул наголошував, що на місці ракетного удару по Кривому Рогу не було жодного військового об’єкта, поліції чи критичної інфраструктури.



Одним з епіцентрів ураження був дитячий майданчик, де у момент атаки перебувало чимало людей. Кадри порятунку людей на дитмайданчику у Кривому Розі облетіли мережу, українські та світові ЗМІ.

Станом на ранок рятувальна операція у Кривому Розі завершилася, але наслідки атаки досі ліквідовують. Люди несуть квіти, солодощі й іграшки зі стрічками на дитячий майданчик, щоб вшанувати пам'ять загиблих.



Станом на ранок відомо, що внаслідок ракетної атаки загинули 18 осіб, серед жертв дев'ятеро дітей. Понад 60 осіб постраждалих. 40 людей перебувають у лікарнях (двоє дітей 5 та 8 років були доставлені до Дніпра у вкрай тяжкому стані), ще 17 осіб - у тяжкому стані, у тому числі двоє дітей.

t.me/svoiKR

Варто додати, що після ракетної атаки росіяни атакували Кривий Ріг дронами. Під ударом були будинки. Внаслідок нальоту дронів загинула жінка, семеро людей постраждали.

У Кривому Розі оголосили жалобу 7, 8 та 9 квітня за загиблими внаслідок вчорашніх терористичних атак.

