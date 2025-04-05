Кривой Рог после обстрела: как выглядит место ракетного удара (фото, видео)

Российская ракета "Искандер-М" была снаряжена кассетными частями. Она рассчитана на поражение большей площади и большего количества людей. Ракета взорвалась в воздухе над жилым массивом в Кривом Роге.

Как отмечают местные власти, повреждены 34 многоквартирных дома, шесть учебных заведений, магазины, объекты бизнеса и инфраструктуры, автомобили.

Глава Совета обороны города Александр Вилкул отмечал, что на месте ракетного удара по Кривому Рогу не было ни одного военного объекта, полиции или критической инфраструктуры.



Одним из эпицентров поражения была детская площадка, где в момент атаки находилось немало людей. Кадры спасения людей на детской площадке в Кривом Роге облетели сеть, украинские и мировые СМИ.

По состоянию на утро спасательная операция в Кривом Роге завершилась, но последствия атаки до сих пор ликвидируют. Люди несут цветы, сладости и игрушки с лентами на детскую площадку, чтобы почтить память погибших.



По состоянию на утро известно, что в результате ракетной атаки погибли 18 человек, среди жертв девять детей. Более 60 человек пострадавших. 40 человек находятся в больницах (двое детей 5 и 8 лет были доставлены в Днепр в крайне тяжелом состоянии), еще 17 человек - в тяжелом состоянии, в том числе двое детей.

t.me/svoiKR

Стоит добавить, что после ракетной атаки россияне атаковали Кривой Рог дронами. Под ударом были дома. В результате налета дронов погибла женщина, семь человек пострадали.

В Кривом Роге объявили траур 7, 8 и 9 апреля по погибшим в результате вчерашних террористических атак.

