Кривий Ріг під атакою "Шахедів": у місті прогримів вибух

Російські окупанти сьогодні, 4 липня, ввечері атакують Кривий Ріг ударними дронами "Шахед". У місті було чути вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram.
"Кривий Ріг. Шахедна атака. Вибух", - написав Вілкул.
Він закликав місцевих жителів нічого не знімати і не публікувати кадри з наслідками в мережі.
За його словами, ще два "Шахеди" кружляють над містом.
Нагадаємо, в ніч на 4 липня Україну атакувала рекордна кількість "Шахедів". Загалом у повітряному просторі було зафіксовано понад 330 таких дронів.
Однією з пріоритетних цілей атаки росіян став Київ. У столиці регулярно лунали вибухи.
Згідно з останньою інформацією, через удар по Києву постраждали 26 осіб. Серед них - 10-річна дитина.
Також росіяни атакували Кривий Ріг. Було відомо про велику пожежу в місті та перебої зі світлом.
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