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Кривий Ріг під атакою "Шахедів": у місті прогримів вибух

Ілюстративне фото: росіяни атакують Кривий Ріг "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 4 липня, ввечері атакують Кривий Ріг ударними дронами "Шахед". У місті було чути вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram.

"Кривий Ріг. Шахедна атака. Вибух", - написав Вілкул.

Він закликав місцевих жителів нічого не знімати і не публікувати кадри з наслідками в мережі.

За його словами, ще два "Шахеди" кружляють над містом.

Нічний удар

Нагадаємо, в ніч на 4 липня Україну атакувала рекордна кількість "Шахедів". Загалом у повітряному просторі було зафіксовано понад 330 таких дронів.

Однією з пріоритетних цілей атаки росіян став Київ. У столиці регулярно лунали вибухи.

Згідно з останньою інформацією, через удар по Києву постраждали 26 осіб. Серед них - 10-річна дитина.

Також росіяни атакували Кривий Ріг. Було відомо про велику пожежу в місті та перебої зі світлом.

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Кривий РігВибухВійна в УкраїніДрониАтака дронів