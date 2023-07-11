Кривий Ріг, Нікополь і Марганець до осені забезпечать водопостачанням, - Шмигаль

У Дніпропетровській області до осені планують встигнути прокласти магістральні водогони. Це має забезпечити водою Кривий Ріг, Марганець та Нікополь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля .

"Розпочали прокладання магістральних водогонів в Дніпропетровській області. Це три ланки загальною протяжністю понад 144 км", - йдеться у повідомленні.

Шмигаль зазначив, що строки виконавцям поставили максимально стислі. До осені мають завершити роботи. Завдяки цим проектам Кривий Ріг, Марганець, Нікополь будуть із водою. Глава уряду додав, що для цього буде зроблено все можливе.

"Уже є перші проміжні результати. У місті Покров проклали водогін та відновили централізовану подачу води. Частково централізоване постачання відновлене в Нікополі, а також у семи громадах Криворізького району", - пояснив прем'єр-міністр України.

Ситуація з водою у Кривому Розі

Після підриву 6 червня Каховської ГЕС у Кривому Розі ввели обмеження на споживання та подачу води. У місті провели оцінку ситуації та запровадили план, що включає технічні та організаційні заходи. Зокрема, технічні заходи включають прокладання труб, створення нових водозаборів та нових насосних станцій.

Нагадаємо, 70% водопостачання Кривого Рогу йшло від Каховського водосховища через водосховище "Південне".

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул місяць тому заявляв, що через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС та обміління водосховища частина Кривого Рогу може залишитися без водопровідної води. Це може відбутися через 1,5 місяця.