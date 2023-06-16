Ситуація дуже складна. Частина Кривого Рогу може залишитися без води

Через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС та обміління водосховища частина Кривого Рогу може залишитися без водопровідної води. Це може відбутися через 1,5 місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Вілкула в Facebook .

"Ситуація із водою складна. Дуже складна. Резерву у Південному водосховищі залишилося на 1,5 місяця", - сказав він.

За його словами, рівень у Каховському водосховищі падає "і зрозуміло, що найближчими роками звідти води не буде".

"Потрібно зробити в аварійному режимі те, що ніхто ніколи не робив. Економія води найближчими місяцями тільки збільшуватиметься. І ризик того, що частина міста на якийсь час залишиться без водопровідної води, як зараз Марганець та Покров - високий", - додав Вілкул.

Як повідомляло РБК-Україна, після підриву 6 червня Каховській ГЕС у Кривому Розі ввели обмеження на споживання та подачу води. У місті провели оцінку ситуації та запровадили план, що включає технічні та організаційні заходи. Зокрема, технічні заходи включають прокладання труб, створення нових водозаборів та нових насосних станцій.

Нагадаємо, 70% водопостачання Кривого Рогу йшло від Каховського водосховища через водосховище "Південне". Інші 30% не постраждають, оскільки одержують воду з інших джерел.