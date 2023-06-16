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Ситуація дуже складна. Частина Кривого Рогу може залишитися без води

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Україна, П'ятниця 16 червня 2023 13:31
Ситуація дуже складна. Частина Кривого Рогу може залишитися без води Фото: мер Кривого Рогу Олександр Вілкул (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС та обміління водосховища частина Кривого Рогу може залишитися без водопровідної води. Це може відбутися через 1,5 місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Вілкула в Facebook.

"Ситуація із водою складна. Дуже складна. Резерву у Південному водосховищі залишилося на 1,5 місяця", - сказав він.

За його словами, рівень у Каховському водосховищі падає "і зрозуміло, що найближчими роками звідти води не буде".

"Потрібно зробити в аварійному режимі те, що ніхто ніколи не робив. Економія води найближчими місяцями тільки збільшуватиметься. І ризик того, що частина міста на якийсь час залишиться без водопровідної води, як зараз Марганець та Покров - високий", - додав Вілкул.

Як повідомляло РБК-Україна, після підриву 6 червня Каховській ГЕС у Кривому Розі ввели обмеження на споживання та подачу води. У місті провели оцінку ситуації та запровадили план, що включає технічні та організаційні заходи. Зокрема, технічні заходи включають прокладання труб, створення нових водозаборів та нових насосних станцій.

Нагадаємо, 70% водопостачання Кривого Рогу йшло від Каховського водосховища через водосховище "Південне". Інші 30% не постраждають, оскільки одержують воду з інших джерел.

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