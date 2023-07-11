Кривой Рог, Никополь и Марганец до осени обеспечат водоснабжением, - Шмыгаль

В Днепропетровской области до осени планируют успеть проложить магистральные водопроводы. Это должно обеспечить водой Кривой Рог, Марганец и Никополь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля .

"Начали прокладку магистральных водопроводов в Днепропетровской области. Это три звена общей протяженностью более 144 км", - говорится в сообщении.

Шмыгаль отметил, что сроки исполнителям поставили максимально сжатые. До осени должны завершить работы. Благодаря этим проектам Кривой Рог, Марганец, Никополь будут с водой. Глава правительства добавил, что для этого будет сделано все возможное.

"Уже есть первые промежуточные результаты. В городе Покров проложили водопровод и восстановили централизованную подачу воды. Частично централизованное снабжение восстановлено в Никополе, а также в семи громадах Криворожского района", - объяснил премьер-министр Украины.

Ситуация с водой в Кривом Роге

После взрыва 6 июня Каховской ГЭС в Кривом Роге ввели ограничения на потребление и подачу воды. В городе провели оценку ситуации и ввели план, включающий технические и организационные мероприятия. В частности, технические мероприятия включают прокладку труб, создание новых водозаборов и новых насосных станций.

Напомним, 70% водоснабжения Кривого Рога шло от Каховского водохранилища через водохранилище "Южное".

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул месяц назад заявлял, что из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС и обмеления водохранилища часть Кривого Рога может остаться без водопроводной воды. Это может произойти через 1,5 месяца.