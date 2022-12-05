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Кривий Ріг може залишитись без світла. В ОВА попередили про ризик відключень

Фото: Кривий Ріг може залишитись без світла. В ОВА попередили про ризик відключень (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Кривому Розі, внаслідок масованого удару по Україні, можуть повністю вимкнути світло.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Криворізької ОВА Олександра Вілкула.

"Кривий Ріг. Є руйнування в енергетичній інфраструктурі країни. Можливі масштабні відключення. Шахтарі з шахт і люди з метро - виведені", - пише Вілкул.

Голова ОВА закликав містян зарядити павербанки, зробити запаси води, а керівників підприємств - відпустити працівників додому.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про масштабну повітряну тривогу в Україні сьогодні, 5 грудня. Українців попередили про загрозу ракетного удару.

В низці областей повідомляли про вибухи. Агентство оновлювало усю наявну інформацію про масштабний обстріл.

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