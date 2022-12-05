Кривий Ріг може залишитись без світла. В ОВА попередили про ризик відключень
В Кривому Розі, внаслідок масованого удару по Україні, можуть повністю вимкнути світло.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Криворізької ОВА Олександра Вілкула.
"Кривий Ріг. Є руйнування в енергетичній інфраструктурі країни. Можливі масштабні відключення. Шахтарі з шахт і люди з метро - виведені", - пише Вілкул.
Голова ОВА закликав містян зарядити павербанки, зробити запаси води, а керівників підприємств - відпустити працівників додому.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про масштабну повітряну тривогу в Україні сьогодні, 5 грудня. Українців попередили про загрозу ракетного удару.
В низці областей повідомляли про вибухи. Агентство оновлювало усю наявну інформацію про масштабний обстріл.
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