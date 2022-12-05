Кривой Рог может остаться без света. В ОВА предупредили о риске отключений

В Кривом Роге, вследствие массированного удара по Украине, могут полностью выключить свет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Криворожской ОВА Александра Вилкула.

"Кривой Рог. Есть разрушения в энергетической инфраструктуре страны. Возможны масштабные отключения. Шахтеры из шахт и люди из метро - выведены", - пишет Вилкул.

Напомним, РБК-Украина писало о масштабной воздушной тревоге в Украине сегодня, 5 декабря. Украинцев предупредили об угрозе ракетного удара.

В ряде областей сообщали о взрывах. Агентство обновляло всю имеющуюся информацию о масштабных обстрелах.

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