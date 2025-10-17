Кривий Ріг масовано атакують дрони: в місті пролунав десяток вибухів

"Кривий Ріг. Масована шахедна атака. Вже понад 10 вибухів та понад 10 шахедів над містом. Працює ППО. Бережіть себе та своїх близьких", - йдеться у повідомленні о 00:03.

Через кілька хвилин у Повітряних силах ЗСУ поінформували, що продовжують фіксувати у Дніпропетровській області ударні безпілотники противника, які рухаються на північ від Кривого Рогу.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:29 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.