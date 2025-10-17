Кривой Рог массированно атаковали дроны: в городе прогремел десяток взрывов

"Кривой Рог. Массированная шахедная атака. Уже более 10 взрывов и более 10 шахедов над городом. Работает ПВО. Берегите себя и своих близких", - говорится в сообщении в 00:03.

Через несколько минут в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что продолжают фиксировать в Днепропетровской области ударные беспилотники противника, которые движутся на север от Кривого Рога.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:29 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.