Кривий Ріг масовано атакують дрони: в місті пролунав десяток вибухів

Росіяни в ніч на 17 жовтня масовано атакують Кривий Ріг дронами. У місті пролунало багато вибухів, і наразі атака продовжується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Ради оборони міста Олександра Вілкула.

"Кривий Ріг. Масована шахедна атака. Вже понад 10 вибухів та понад 10 шахедів над містом. Працює ППО. Бережіть себе та своїх близьких", - йдеться у повідомленні о 00:03.

Через кілька хвилин у Повітряних силах ЗСУ поінформували, що продовжують фіксувати у Дніпропетровській області ударні безпілотники противника, які рухаються на північ від Кривого Рогу.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:29 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.