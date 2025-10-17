ua en ru
Кривой Рог массированно атаковали дроны: в городе прогремел десяток взрывов

Пятница 17 октября 2025 00:29
Кривой Рог массированно атаковали дроны: в городе прогремел десяток взрывов
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 17 октября массированно атакували Кривой Рог дронами. В городе прозвучало много взрывов, и сейчас атака продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Совета обороны города Александра Вилкула.

"Кривой Рог. Массированная шахедная атака. Уже более 10 взрывов и более 10 шахедов над городом. Работает ПВО. Берегите себя и своих близких", - говорится в сообщении в 00:03.

Через несколько минут в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что продолжают фиксировать в Днепропетровской области ударные беспилотники противника, которые движутся на север от Кривого Рога.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:29 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.

Кривой Рог массированно атаковали дроны: в городе прогремел десяток взрывов

Обстрелы Кривого Рога

Напомним, что в последнее время россияне регулярно обстреливают Кривой Рог, применяя для ударов дроны, авиабомбы и ракеты.

В частности, в ночь на 8 октября враг нанес удары по городу и району дронами и КАБами. В результате обстрелов возникли пожары, были повреждены объекты инфраструктуры, а также были пострадавшие.

Кроме того, в ночь на 10 октября россияне тоже нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки было повреждено здание частного предприятия и произошел пожар. Также три человека получили ранения.

