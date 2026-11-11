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Кривой Рог частично без света после атаки РФ, больницы и водоканал перевели на генераторы

10:46 11.11.2026 Ср
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Кривой Рог частично без света после атаки РФ, больницы и водоканал перевели на генераторы Иллюстративное фото: Кривой Рог частично без света после атаки РФ (коллаж РБК-Украина)
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Россия массированно атаковала дронами объекты критической инфраструктуры Кривого Рога. Город частично обесточен, больницы и водоканал перевели на генераторы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

Как сообщил Вилкул, атака произошла поздно вечером 10 ноября, обошлось без жертв.

По его словам, это очередная террористическая атака - помимо объектов гражданской инфраструктуры повреждено пять жилых домов.

Часть города к утру осталась без электричества. Часть больниц и насосных станций водоканала работают на генераторах.

Утром удалось в штатном режиме запустить городской электротранспорт. Также ведутся работы на котельных.

Вилкул отметил, что всю ночь велись восстановительные работы, в которых задействованы бригады энергетиков, тепловиков и всех коммунальных служб.

Он также рассказал, что в результате обесточивания в одной из шахт было заблокировано 9 работников, которых спасатели эвакуировали на поверхность.

Ситуация сложная, но в городе все службы, больницы и социальные учреждения работают.

Напомним, вечером 10 ноября Кривой Рог оказался под массированной атакой российских дронов. Враг бил по объектам критической инфраструктуры.

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