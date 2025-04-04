Кривий Ріг атаковано "Шахедами" після удару балістикою: у місті пожежі

"Вибухи в місті. Масована "шахедна" атака. Бережіть себе", - написав Вілкул.

Місцеві Telegram-пабліки повідомляють про близько 10 вибухів.

Як повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, унаслідок атаки дрона виникла пожежа в приватному секторі.



"Вогнем охоплені будинки та інфраструктура. Деталі з'ясовуємо", - зазначив він і опублікував фото.





Фото: наслідки атаки дронів у Кривому Розі (t.me/dnipropetrovskaODA)

Оновлено о 23:50

Вілкул поінформував, що було зафіксовано пожежі у чотирьох місцях влучань "Шахедів". Наразі розпочалася аварійно-рятувальна операція.

Кривий Ріг атакувала балістична ракета

До цього ввечері росіяни запустили по Кривому Рогу, попередньо, балістичну ракету "Іскандер". Вона вдарила просто по вулиці неподалік від дитячого майданчика, пошкоджено ресторан, майже три десятки будинків, гаражі, знищено кілька автомобілів.

Наразі відомо про 16 загиблих, серед них шестеро дітей. Згідно з останньою інформацією, постраждали понад 40 осіб, понад 30 госпіталізовано. Є пацієнти у важкому і дуже важкому стані.

Детальніше про удар по Кривому Рогу читайте за посиланням.

Зазначимо, сьогодні росіяни атакують місто в день жалоби за загиблими внаслідок атаки 2 квітня 2025 року.

