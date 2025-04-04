Кривой Рог атакован "Шахедами" после удара баллистикой: в городе взрывы

"Взрывы в городе. Массированная "шахедная" атака. Берегите себя", - написал Вилкул.

Местные Telegram-паблики сообщают о порядка 10 взрывов.

Кривой Рог атаковала баллистическая ракета

До этого вечером россияне запустили по Кривому Рогу, предварительно, баллистическую ракету "Искандер". Она ударила прямо по улице недалеко от детской площадки, поврежден ресторан, почти три десятка домов, гаражи, уничижено несколько автомобилей.

На данный момент известно о 16 погибших, среди них шестеро детей. Согласно последней информации, пострадали более 40 человек, свыше 30 госпитализированы. Есть пациенты в тяжелом и очень тяжелом состоянии.

Подробнее об ударе по Кривому Рогу читайте по ссылке.

Отметим, сегодня россияне атакуют город в день траура по погибшим в результате атаки 2 апреля 2025 года.