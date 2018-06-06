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Кривенко призначили головою НКРЕКП

НовиниЕнергетика    06.06.2018 - 12:01
Фото: Оксана Кривенко (facebook.com/nerc.gov.ua)
Фото: Оксана Кривенко (facebook.com/nerc.gov.ua)

НКРЕКП отримала нового керівника після звільнення Дмитра Вовка

Головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), призначена Оксана Кривенко. Про це повідомила прес-служба НКРЕКП.

"Дякую членам НКРЕКП за довіру та запевняю, що докладу максимальних зусиль для забезпечення безперебійної роботи регулятора. Наша стратегія та головна мета - ефективний регулятор, який працюватиме системно над усіма викликами та проблемами, з курсом на реформи для створення ефективних ринків. Ми прагнемо неупередженого, прозорого та відкритого регулювання з урахуванням інтересів як споживачів, так і надавачів послуг", - зазначила голова НКРЕКП Оксана Кривенко.

Раніше Кривенко займала посаду заступника директора департаменту НКРЕКП з регулювання відносин у нафтогазовій сфері. Вона була одним із тих, хто розробляв документацію про введення плати за підключену потужність розподілу газу - так звану абонплату за газ.

Відзначимо, 30 травня попереднього главу НКРЕКП Дмитра Вовка звільнили згідно з раніше затвердженим планом ротації голови та членів комісії. Його також не допустили до участі в конкурсі з відбору нових членів НКРЕКП після того, як конкурсна комісія визнала недостатнім його досвід роботи в сфері енергетики.

Фото: nerc.gov.ua

Нагадаємо, минулого тижня президент України Петро Порошенко призначив п'ять нових членів НКРЕКП. Новими членами енергетичного регулятора стали Оксана Кривенко, представник ДТЕК Олена Антонова, представник "Укргідроенерго"Олександр Фармагей, Дмитро Коваленко ("Укренерго") та співробітник Держенергоефективності Євген Магльованний.

 

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Теги публікації: НКРЭКУ, енергетика  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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