Кривдниця Світоліної здолала білоруску та виграла Australian Open 2025

Американська тенісистка Медісон Кіз стала переможницею Відкритого чемпіонату Австралії в жіночому одиночному розряді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Australian Open 2025, жінки, фінал
Аріна Соболенко – Медісон Кіз – 3:6, 6:2, 5:7
14-та ракетка світу американка Кіз протистояла у фіналі лідеру рейтингу – "нейтральній" білорусці Соболенко. Це була шоста зустріч суперниць. Кіз виграла друге очне протистояння.
Тенісистки провели на корті трохи більше двох годин. Кіз повела в першій партії 5:1, потім віддала суперниці одну подачу. Але зрештою змогла дотиснути білоруску. У другому сеті, навпаки, після вдалого старту американка програла п'ять сетів поспіль і поступилась. У вирішальній партії тенісистки обмінювалися перемогами у геймах до рахунку – 5:5. А потім Кіз взяла два гейми поспіль й завершила фінал на свою користь.
Американка вперше в кар'єрі стала чемпіонкою турніру Великого Шолома. Це був її другий фінал на мейджорах. Уперше вона боролася за трофей у 2017 році – тоді поступилася співвітчизниці Слоун Стівенс на US Open.
У Мельбурні Кіз на шляху до фіналу обіграла зокрема, двох представниць топ-10 рейтингу WTA – польку Ігу Свьонтек та Єлену Рибакіну з Казахстану. В чвертьфіналі змагань вона зупинила українку Еліну Світоліну.
Також американка перервала переможну серію Соболенко на кортах Мельбурна, який становив 20 поєдинків. Білоруска була переможницею чемпіонату Австралії у 2023 і 2024 роках.
Раніше Світоліна та ще дві українки обрали турнір після Australian Open 2025.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.