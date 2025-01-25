Кривдниця Світоліної здолала білоруску та виграла Australian Open 2025

Australian Open 2025, жінки, фінал

Аріна Соболенко – Медісон Кіз – 3:6, 6:2, 5:7

14-та ракетка світу американка Кіз протистояла у фіналі лідеру рейтингу – "нейтральній" білорусці Соболенко. Це була шоста зустріч суперниць. Кіз виграла друге очне протистояння.

Тенісистки провели на корті трохи більше двох годин. Кіз повела в першій партії 5:1, потім віддала суперниці одну подачу. Але зрештою змогла дотиснути білоруску. У другому сеті, навпаки, після вдалого старту американка програла п'ять сетів поспіль і поступилась. У вирішальній партії тенісистки обмінювалися перемогами у геймах до рахунку – 5:5. А потім Кіз взяла два гейми поспіль й завершила фінал на свою користь.

Американка вперше в кар'єрі стала чемпіонкою турніру Великого Шолома. Це був її другий фінал на мейджорах. Уперше вона боролася за трофей у 2017 році – тоді поступилася співвітчизниці Слоун Стівенс на US Open.

У Мельбурні Кіз на шляху до фіналу обіграла зокрема, двох представниць топ-10 рейтингу WTA – польку Ігу Свьонтек та Єлену Рибакіну з Казахстану. В чвертьфіналі змагань вона зупинила українку Еліну Світоліну.

Також американка перервала переможну серію Соболенко на кортах Мельбурна, який становив 20 поєдинків. Білоруска була переможницею чемпіонату Австралії у 2023 і 2024 роках.