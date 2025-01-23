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Світоліна та ще дві українки обрали турнір після Australian Open 2025

Лінц, Четвер 23 січня 2025 14:25
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Світоліна та ще дві українки обрали турнір після Australian Open 2025 Фото: Еліна Світоліна (WTA)
Автор: Андрій Костенко

Еліна Світоліна, яка завершила виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії на стадії чвертьфіналу, визначилась, де продовжить змагальний рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Друга ракетка України зіграє на турнірі WTA 500 в австрійському Лінці. Змагання проходитимуть з 27 січна до 2 лютого на хардових покриттях у приміщенні. В одиночному розряді візьмуть участь 32 тенісистки. Призовий фонд становить 1 064 510 доларів США.

Окрім Світоліної, на турнір також заявились ще дві вітчизняні тенісистки: третя та четверта ракетки України – Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна. Світоліна ввійде до числа сіяних, Ястремська розпочне турнір у основній сітці. А щодо Калініної повної ясності ще немає: вона поки значиться першою в альтернативному списку. Тож, якщо обійдеться без відмов, стартує з кваліфікації.

Церемонія жеребкування турніру відбудеться 26 січня о 14:00 за київським часом.

Минулого року в Лінці з українок зіграла тільки Ястремська. Вона у першому колі здолала "нейтральну" росіянку Еріку Андрєєву, проте в наступному раунді поступилась Донні Векіч з Хорватії.

Світоліна та ще дві українки обрали турнір після Australian Open 2025

Раніше повідомили, скільки заробили Світоліна, Костюк та інші українки на Australian Open 2025.

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Теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська
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