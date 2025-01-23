Світоліна та ще дві українки обрали турнір після Australian Open 2025
Еліна Світоліна, яка завершила виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії на стадії чвертьфіналу, визначилась, де продовжить змагальний рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Друга ракетка України зіграє на турнірі WTA 500 в австрійському Лінці. Змагання проходитимуть з 27 січна до 2 лютого на хардових покриттях у приміщенні. В одиночному розряді візьмуть участь 32 тенісистки. Призовий фонд становить 1 064 510 доларів США.
Окрім Світоліної, на турнір також заявились ще дві вітчизняні тенісистки: третя та четверта ракетки України – Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна. Світоліна ввійде до числа сіяних, Ястремська розпочне турнір у основній сітці. А щодо Калініної повної ясності ще немає: вона поки значиться першою в альтернативному списку. Тож, якщо обійдеться без відмов, стартує з кваліфікації.
Церемонія жеребкування турніру відбудеться 26 січня о 14:00 за київським часом.
Минулого року в Лінці з українок зіграла тільки Ястремська. Вона у першому колі здолала "нейтральну" росіянку Еріку Андрєєву, проте в наступному раунді поступилась Донні Векіч з Хорватії.
Раніше повідомили, скільки заробили Світоліна, Костюк та інші українки на Australian Open 2025.
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