Обидчица Свитолиной одолела белоруску и выиграла Australian Open 2025

Australian Open 2025, женщины, финал

Арина Соболенко - Мэдисон Киз - 3:6, 6:2, 5:7

14-я ракетка мира американка Киз противостояла в финале лидеру рейтинга - "нейтральной" белоруске Соболенко. Это была шестая встреча соперниц. Киз выиграла второе очное противостояние.

Теннисистки провели на корте чуть больше двух часов. Киз повела в первой партии 5:1, затем отдала сопернице одну подачу. Но в конце концов смогла дожать белоруску. Во втором сете, наоборот, после удачного старта американка проиграла пять сетов подряд и уступила. В решающей партии теннисистки обменивались победами в геймах до счета - 5:5. А потом Киз взяла два гейма подряд и завершила финал в свою пользу.

Американка впервые в карьере стала чемпионкой турнира Большого Шлема. Это был ее второй финал на мэйджорах. Впервые она боролась за трофей в 2017 году - тогда уступила соотечественнице Слоун Стивенс на US Open.

В Мельбурне Киз на пути к финалу обыграла в частности, двух представительниц топ-10 рейтинга WTA - польку Игу Свёнтек и Елену Рыбакину из Казахстана. В четвертьфинале соревнований она остановила украинку Элину Свитолину.

Также американка прервала победную серию Соболенко на кортах Мельбурна, которая составляла 20 поединков. Белоруска была победительницей чемпионата Австралии в 2023 и 2024 годах.