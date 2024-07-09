Кривдниця Ястремської завершила похід головної сенсації Вімблдона в чвертьфіналі
Хорватська тенісистка Донна Векіч у трьох сетах переграла новозеландку Лулу Сан у 1/4 фіналу Вімблдонського турніру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Вімблдон-2024, 1/4 фіналу, жінки
Сан – Векіч – 1:2 (7:5, 4:6, 1:6)
У першій партії суперниці зосередилися на власних подачах. За такого сценарію вага кожної помилки неймовірно зросла. Зрештою, в одинадцятому геймі огріху припустилася балканка. Сан оформила брейк і відразу ж закрила сет своєю подачею.
У другій партії опонентки ледь не повторили сценарій першої. Однак, розв'язка стартувала раніше. У восьмому геймі Векіч несподівано легко взяла подачу новозеландської тенісистки. Утім, Сан у наступному пішла геть від сетболу, а потім із третьої спроби оформила зворотний брейк. Проте, запеклий десятий гейм хорватка залишила за собою.
Несподівано в третьому сеті боротьби не вийшло. Векіч просто зім'яла суперницю, взявши 5 (!) пунктів поспіль. Вона дозволила Сан розмочити рахунок, але не більше. У сьомому геймі хорватська тенісистка реалізувала матчбол, оформивши відрізок на свою користь "під нуль".
У півфіналі Векіч зустрінеться з переможницею протистояння Ясміне Паоліні та Емми Наварро. Італійка вийде в корт проти американської тенісистки 9 липня. На шляху до цієї стадії турніру хорватка вибила українку Даяну Ястремську в 3-му раунді.
До слова, напередодні Світоліна розгромила китаянку Ван у 1/8 фіналу турніру.
Нагадаємо, раніше пригадали виступи Світоліної на фінальних етапах Вімблдонського турніру.
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